На российской трассе поймали наркодилера с пятью килограммами мефедрона

В Нижегородской области поймали мужчину почти с пятью килограммами мефедрона. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на трассе Нижний Новгород — Йошкар-Ола. Полицейские остановили подозрительный автомобиль и нашли в отсеке для запасного колеса четыре пакета с наркотиками. Кроме того, еще один пакет обнаружили под водительским сиденьем.

В результате исследования установили, что пакетах находится мефедрон. Задержанный водитель сообщил, что вез наркотики из Подмосковья в Сыктывкар для дальнейшего сбыта.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков в особо крупном размере. Фигуранта заключили под стражу, расследование продолжается.

Ранее россиянин оставил дома полкило наркотиков и пришел в пункт выдачи маркетплейса с гранатой.