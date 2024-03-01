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В Волгограде генерал МЧС, проклявший подчиненных, отправлен на пенсию

В Волгограде главу МЧС, желавшего онкологии подчиненным, отправили на пенсию

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МЧС России

В Волгограде ушел на пенсию пожелавший подчиненным онкологии начальник МЧС Николай Любавин. Об этом сообщает портал «V1».

Начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области генерал-майор Николай Любавин, сделавший скандальные заявления в адрес подчиненных, покидает свой пост.

В январе 2024 года в сети появилось видео, на котором Любавин резко высказывался в адрес действующих сотрудников и желал им заболеть онкологией. На следующий день депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что руководство МЧС России в курсе ситуации и что назначена проверка, по итогам которой будет решен вопрос об ответственности генерала Любавина.

Информацию об отставке «V1» подтвердили в пресс-службе спасательного ведомства, уточнив, что указа об отправке Николая Любавина на пенсию пока нет.

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