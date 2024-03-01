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Мужчина выдал себя за полицейского, чтобы помочь сестре списать на экзамене

Oddity Central: индиец притворился полицейским, чтобы помочь сестре на экзамене

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Indian Police Service

В Индии мужчина выдал себя за полицейского, чтобы помочь сестре списать на экзамене, пишет Oddity Central.

Как сообщают СМИ, 24-летний мужчина пришел в полицейской форме в школу, где училась его сестра. Он планировал войти в экзаменационный класс под предлогом наблюдения и передать ученице информацию со шпаргалками, однако все пошло не по плану.

В школе индиец столкнулся с настоящими полицейскими. Увидев их, он попытался поприветствовать своих «коллег», но его неловкие жесты сразу же вызвали подозрения. Кроме того, офицеры заметили, что форма мужчины выглядит плохо, поэтому задержали его, провели обыск и нашли в карманах шпаргалки.

Индиец был арестован и обвинен в выдаче себя за государственного служащего, теперь ему грозит тюремный срок. О том, сдала ли его сестра экзамен, не сообщается.

Ранее в Индии лев растерзал мужчину, решившего сделать с ним селфи.

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