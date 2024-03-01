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Сбер проведет сессию «AI Journey: путешествие в мир искусственного интеллекта» на ВФМ

Александр Ведяхин: искусственный интеллект развивается очень быстро

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Всемирный фестиваль молодежи

Сбер проведет на Всемирном фестивале молодежи сессию под эгидой международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) о передовых разработках в генеративном искусственном интеллекте (ИИ), сообщает пресс-служба Сбера.

«Искусственный интеллект развивается очень быстро и поэтому важно встречаться чаще, чем раз в год, чтобы сразу же делиться новейшими научными открытиями и трендами», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Он добавил, что именно молодежи в первую очередь необходимо осваивать технологию ИИ и применять ее на благо человека.

На сессии Сбера пройдут треки AI Stars (звезды искусственного интеллекта); AI Generative Universe (вселенная генеративных моделей) и New Science Horizons with AI (новые научные горизонты с искусственным интеллектом).

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи пройдет в Сочи с 1 по 7 марта.

Ранее стало известно, что Сбер предоставит участникам ВФМ свои технологии и сервисы.

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