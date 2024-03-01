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Подростки распылили перцовый баллончик в лицо пенсионеру ради съемки видео

mk.ru: в Подмосковье подростки распылили перцовый баллончик в лицо пенсионеру

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Depositphotos

В подмосковном Щелково группа подростков напала на пожилого мужчину и распылила ему в лицо перцовый баллончик, молодые люди снимали происходящее на видео. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в Щелково во дворах жилых домов, пожилой мужчина выносил мусор, когда к нему подошла группа подростков, они попросили у пенсионера закурить.

Получив отказ, молодые люди распылили в лицо мужчины перцовый баллончик и угрожали ему электрошокером, происходящее подростки снимали на видео. Отбиться от хулиганов пенсионеру помогли прохожие.

Пострадавший обратился с заявлением в полицию, личности злоумышленников установлены.

Ранее полиция поймала мужчин, напавших на курьера в Петербурге.

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