«Произойдет слом погоды»: москвичей предупредили о резком похолодании 8 марта

Предстоящие выходные в Москве и области будут солнечными и теплыми. Легкий мороз окутает регион только в ночные часы, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Ближе к 8 марта произойдет «слом погоды» и в столице резко похолодает, предупредил он в беседе с НСН.

В субботу, по прогнозу Шувалова, в Москве будет облачно с прояснениями, а в воскресенье установится более солнечная погода. Температура воздуха будет колебаться от 2 до 4 градусов в субботу, и от 1 до 2 – в воскресенье, ночью – от 3 до 5 градусов ниже нуля. В целом температурный фон в выходные в столице будет выше нормы.

А вот к празднику, по словам синоптика, погода изменится на менее комфортную.

«Произойдет слом погоды. Вместо азиатского циклона большую роль начнет играть антициклон, который сформируется над Скандинавией. Не слишком сильный снег пройдет 6-7 марта, но после этого похолодает, и, по всей видимости, плюсовых температур 8 марта мы не дождемся», — рассказал он.

Ночью температура воздуха составит 8-9 градусов мороза, днем – от 1 до 3 градусов ниже нуля.

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