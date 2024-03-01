Москвич надругался над 11-летней школьницей в автобусе и был задержан

В Москве задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в надругательстве над 11-летней девочкой в автобусе. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

По версии следствия, 27 февраля россиянин во время нахождения в салоне автобуса совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. После этого мужчина скрылся с места преступления.

Девочка рассказала о произошедшем матери, которая обратилась в правоохранительные органы. По факту инцидента возбудили уголовное дело.

Местонахождение подозреваемого оперативно установили, мужчина задержан. Следствие намерено ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу.

Ранее преследовавшего и надругавшегося на петербурженкой мужчину арестовали.