Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Володин предупредил Шольца о последствиях за слова об ударах по Крымскому мосту

Володин пообещал обсудить возможную атаку на Крымский мост на сессии Госдумы

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Обсуждение офицерами бундесвера ударов по Крымскому мосту требует серьезного реагирования. Об этом сообщил в своем Telegram-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Понимает ли (канцлер Германии Олаф) Шольц, что эти действия потребуют от России нанесения ответных ударов», — написал он.

Он отметил, что этот вопрос будет обсуждаться на заседании Госдумы в марте. Володин подчеркнул необходимость направить в бундестаг требование провести расследование в связи с выявленным фактом.

По мнению спикера Госдумы, руководство Германии должно ответить на несколько вопросов. В их числе он попросил перечислить решения властей ФРГ, которыми руководствовались кадровые военные бундесвера, обсуждая планы нанесения ударов по РФ.

В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, где высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают удары по Крымскому мосту.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда, рассказывал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине.

Все новости на тему:
Крым
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами