Володин предупредил Шольца о последствиях за слова об ударах по Крымскому мосту

Обсуждение офицерами бундесвера ударов по Крымскому мосту требует серьезного реагирования. Об этом сообщил в своем Telegram-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Понимает ли (канцлер Германии Олаф) Шольц, что эти действия потребуют от России нанесения ответных ударов», — написал он.

Он отметил, что этот вопрос будет обсуждаться на заседании Госдумы в марте. Володин подчеркнул необходимость направить в бундестаг требование провести расследование в связи с выявленным фактом.

По мнению спикера Госдумы, руководство Германии должно ответить на несколько вопросов. В их числе он попросил перечислить решения властей ФРГ, которыми руководствовались кадровые военные бундесвера, обсуждая планы нанесения ударов по РФ.

В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, где высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают удары по Крымскому мосту.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда, рассказывал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине.