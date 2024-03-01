Учителя оценили предложение Путина разрешить выпускникам пересдачу ЕГЭ

В идее ввести возможность пересдачи ЕГЭ есть положительные стороны, так как иногда выпускники не справляются с экзаменом просто из-за эмоций, считает член совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков. Однако у педагогов есть опасения по поводу реализации этого предложения на фоне внедрения многих других изменений в систему образования, заявил он в беседе с НСН.

Предоставить школьникам возможность пересдачи ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы накануне предложил президент Владимир Путин.

«В пересдаче есть смысл. Идея нормальная, но бывает, что хорошие мысли, которые высказываются главой государства или какими-то чиновниками, в министерстве превращаются в странные вещи, — прокомментировал Казаков. — Нужно смотреть, как предложение будет оформлено в нормативно-правовом документе, тогда можно будет делать выводы. Проблема еще и в том, что в образовании сейчас много изменений, они сами по себе сильно разбалансируют процесс».

Предложение президента следует обсудить с учительским сообществом, считает общественник. По его мнению, реализовать инициативу в теории можно уже к приемной кампании 2024 года.

Напомним, в Госдуме завили, что предложенный Путиным механизм пересдачи ЕГЭ необходимо подготовить в этом году. Депутаты подчеркнули, что для этого необходимо будет создать комиссию и предусмотреть условия для повторной попытки сдать экзамены по разным предметам.

Ранее стало известно, что в России могут изменить ЕГЭ по математике и физике.