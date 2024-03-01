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В Польше задержали украинцев, нелегально торговавших средством для потенции

RMF FM: в Польше арестовали троих украинцев за нелегальную торговлю виагрой

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Depositphotos

Сотрудники правоохранительных органов Польши задержали несколько украинских граждан, которые занимались нелегальной торговлей на территории страны. Нарушители продавали таблетки для улучшения потенции, сообщила местная радиостанция RMF FM.

В материале отмечается, что Надвислянское отделение Пограничной стражи республики наложило арест на несколько миллионов таблеток. При этом специалисты обнаружили в их составе вещества, которые запрещены к обороту в государстве.

«Сотрудники из отделения в Окенче (международный аэропорт в Варшаве. — «Газета.Ru») обыскали три квартиры и нашли там 700 тыс. таблеток для потенции», — рассказала представитель Пограничной стражи Польши Дагмара Белец.

Она добавила, что в рамках обысков правоохранители также нашли документы об аренде морского контейнера. Позже сотрудники полиции проверили и этот объект, обнаружив в нем еще несколько миллионов таблеток.

По информации журналистов, нелегальных торговцев отправили под арест. Всего под стражей оказались трое человек, приехавших в республику с Украины.

Ранее в Польше задержали украинку, которую разыскивали за кражу велосипедов в Дании.

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