В Польше задержали украинцев, нелегально торговавших средством для потенции

Сотрудники правоохранительных органов Польши задержали несколько украинских граждан, которые занимались нелегальной торговлей на территории страны. Нарушители продавали таблетки для улучшения потенции, сообщила местная радиостанция RMF FM.

В материале отмечается, что Надвислянское отделение Пограничной стражи республики наложило арест на несколько миллионов таблеток. При этом специалисты обнаружили в их составе вещества, которые запрещены к обороту в государстве.

«Сотрудники из отделения в Окенче (международный аэропорт в Варшаве. — «Газета.Ru») обыскали три квартиры и нашли там 700 тыс. таблеток для потенции», — рассказала представитель Пограничной стражи Польши Дагмара Белец.

Она добавила, что в рамках обысков правоохранители также нашли документы об аренде морского контейнера. Позже сотрудники полиции проверили и этот объект, обнаружив в нем еще несколько миллионов таблеток.

По информации журналистов, нелегальных торговцев отправили под арест. Всего под стражей оказались трое человек, приехавших в республику с Украины.

Ранее в Польше задержали украинку, которую разыскивали за кражу велосипедов в Дании.