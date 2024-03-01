Врачи выбросили из машины скорой помощи пьяного россиянина и уехали

Нетрезвого жителя Архангельска выбросили из машины скорой помощи и оставили на проезжей части около жилых домов, медиков ждет проверка. Видео произошедшего опубликовали в социальных сетях очевидцы.

Инцидент произошел 25 февраля в спальном районе Архангельска, произошедшее сняли на видео очевидцы. Рано утром к дому подъехала карета скорой помощи, из которой медики вытолкали на проезжую часть пациента и уехали.

Как сообщили порталу «29.ru» в региональном Минздраве, бригада скорой помощи высадила пациента в состоянии алкогольного опьянения, когда он отказался от госпитализации.

«Мы связались с пациентом и его семьей — он чувствует себя хорошо, идет на поправку. Примерно через 20 минут другая бригада прибыла на повторный вызов и доставила пациента домой. Также спустя несколько дней врачи повторно приезжали к нему на дом, в госпитализации он не нуждался», — отметили в ведомстве.

Сотрудники скорой помощи отстранены от работы, проводится проверка.

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