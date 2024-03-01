ФСБ заявила о задержании украинца в Запорожье, собиравшего данные о ВС РФ

ФСБ заявила, что задержала гражданина Украины в Запорожье, который передавал данные о Вооруженных силах РФ в Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом пишет ТАСС.

По данным ведомства, житель региона собирал и передавал своему украинскому куратору сведения о местах дислокации и передвижениях подразделений российской армии. Эти данные собирались использовать, чтобы наносить по российским бойцам ракетно-бомбовые удары, отметили в ФСБ.

Накануне в ЛНР задержали двух человек, собиравших для Украины сведения о силах РФ. Согласно сообщению ФСБ, один из фигурантов передавал полученные данные лицам, действовавшим в интересах Службы безопасности Украины, а второй — представителям вооруженных формирований Украины. Полученные разведданные должны были использоваться «против безопасности и ВС России».

28 февраля в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщали, что подозреваемого в сборе сведений о подразделениях Росгвардии в зоне военной операции арестовали на два месяца в Симферополе. В этот же день центр общественных связей ФСБ опубликовал видео задержания в Ростове-на-Дону украинского шпиона Сергея Кривицкого.

Ранее жителя Кузбасса задержали за попытку вступить в ряды ВСУ.