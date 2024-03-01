Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

ФСБ заявила о задержании украинца в Запорожье, собиравшего данные о ВС РФ

ФСБ задержала гражданина Украины, передававшего данные о дислокации ВС РФ в СБУ

close
100%
Shutterstock

ФСБ заявила, что задержала гражданина Украины в Запорожье, который передавал данные о Вооруженных силах РФ в Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом пишет ТАСС.

По данным ведомства, житель региона собирал и передавал своему украинскому куратору сведения о местах дислокации и передвижениях подразделений российской армии. Эти данные собирались использовать, чтобы наносить по российским бойцам ракетно-бомбовые удары, отметили в ФСБ.

Накануне в ЛНР задержали двух человек, собиравших для Украины сведения о силах РФ. Согласно сообщению ФСБ, один из фигурантов передавал полученные данные лицам, действовавшим в интересах Службы безопасности Украины, а второй — представителям вооруженных формирований Украины. Полученные разведданные должны были использоваться «против безопасности и ВС России».

28 февраля в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщали, что подозреваемого в сборе сведений о подразделениях Росгвардии в зоне военной операции арестовали на два месяца в Симферополе. В этот же день центр общественных связей ФСБ опубликовал видео задержания в Ростове-на-Дону украинского шпиона Сергея Кривицкого.

Ранее жителя Кузбасса задержали за попытку вступить в ряды ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами