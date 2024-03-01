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Приказавшего атаковать брянскую нефтебазу комбрига ВСУ внесли в список террористов

Росфинмониторинг внес комбрига ВСУ в перечень террористов

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ЧП и ДТП Брянск/VK

Военного Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгения Булацика, который приказал атаковать брянскую нефтебазу в 2022 году, внесли в список террористов и экстремистов. Об этом сообщили на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Булацик Евгений Богданович*, 12.02.1977 г.р., г. Львов Львовской области Украинской ССР», — уточнили в сообщении.

В октябре 2023 года Следственный комитет РФ предъявил обвинение украинскому командиру 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко ВСУ из-за атаки на нефтебазу в Брянской области.

До этого стало известно, что ВСУ атаковали нефтебазу, расположенную в Клинцах в Брянской области при помощи беспилотника. С дрона сбросили два снаряда. Охранники предприятия заметили две воронки диаметром 10 см при ночном обходе территории между резервуарами.

Ранее жителя Иркутской области заподозрили в работе на разведку Украины.

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