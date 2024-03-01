Российские врачи спасли ребенка, выпавшего с шестого этажа

Петербургские врачи спасли 11-летнего мальчика, который выпал из окна шестого этажа. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

В детской больнице имени Раухфуса медики несколько дней боролись за жизнь 11-летнего мальчика, который выпал из окна квартиры. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии с многочисленным травмами. Пострадавшему наложили гипс на сломанные кости таза и провели операцию по ушиванию разрыва легкого.

«В последующие дни состояние ребенка постепенно стабилизировалось: пациент был выведен из шока, легочное кровотечение остановилось. Пострадавший начал усваивать питание. Все это время ребенок находился на седации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — сообщили в комитете по здравоохранению.

Только на четвертые сутки ребенок начал дышать самостоятельно, мальчик находится под медицинским наблюдением и проходит лечение в отделении травматологии.

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