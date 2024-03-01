На Курилах нашли пропавшего в метель смотрителя маяка

В Сахалинской области на острове Шумшу обнаружили пропавшего смотрителя маяка, мужчина доставлен в Северо-Курильск и передан медикам. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Поиски пропавшего сотрудника маяка благополучно завершены, мужчина обнаружен в 35 километрах от соседнего маяка. Как сообщили в МЧС, на объекте, на котором работал мужчина вышел из строя генератор, смотритель отправился от маяка «Курбатова» до маяка «Чибуйный», но там так и не появился.

Двое суток он пытался выйти на связь. На остров Шумшу выдвинулись двое спасателей со снегоходом, сотрудник полиции Северо-Курильского района и волонтер. Потерпевший доставлен в Северо-Курильск и передан медикам.

Ранее замерзающего туриста нашли на берегу озера в Ленобласти.