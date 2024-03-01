Бастрыкин поручил завести уголовное дело о нарушении прав бойца СВО в самолете

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за инцидента с бойцом спецоперации, которого сняли с рейса из-за подозрения в курении. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«Главой ведомства поручено возбудить уголовное дело по факту нарушения прав участника СВО, которого сняли с авиарейса», — уточнили в сообщении.

Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК А.Н. Черненко возбудить по данному факту дело и подготовить доклад.

До этого стало известно, что в Москве участника СВО, который возвращался домой после лечения, высадили из самолета. Бортпроводница заподозрила военного в курении в туалете самолета. Она почувствовала запах табачного дыма, когда мужчина вышел оттуда. Военный заявил, что не курил на борту самолета. Сигарет у бойца не нашли.

Ранее в Ханты-Мансийске охранник оскорбил участников СВО и стал фигурантом уголовного дела.