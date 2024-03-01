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Российские католики выступили против декларации Ватикана о благословении гомосексуалов

Католические епископы России назвали недопустимым благословение однополых пар

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Ronny Hartmann/Global Look Press

Российская католическая церковь назвала недопустимым благословение однополых браков. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве по итогам пленарного собрания Конференции католических епископов России (ККЕР), состоявшегося в иркутской Листвянке.

«Католическое вероучение о семье и браке остается неизменным. Только мужчина и женщина, соединенные в браке, образуют вместе со своими детьми семью», — подчеркнули епископы.

На ККЕР обратили внимание верующих на то, что благословения любого вида пар, упорствующих в неурегулированных с точки зрения Христианства отношениях, являются недопустимыми. Речь идет о живущих в так называемом гражданском браке, вступивших в брак во второй раз, однополых парах.

В декабре 2023 года Конгрегация вероучения Римско-католической церкви приняла декларацию Fiducia supplicans. Документ подписал папа римский Франциск, в нем впервые в истории католической церкви предлагается благословение однополых союзов.

Ранее РПЦ призвала гомосексуалов к покаянию.

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