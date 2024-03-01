Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Петербурге на пятилетней девочке вспыхнуло платье, когда она доставала печенье

«78.ru»: в Петербурге на пятилетней девочке загорелось платье от газовой плиты

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В Петербурге пятилетняя девочка попала в больницу с многочисленными ожогами, на ребенке загорелось платье от газовой плиты. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Гагарина в Московском районе Петербурга. В медицинское учреждение с ожогами подбородка, шеи, груди, живота, левого бедра второй и третьей степени была доставлена пятилетняя девочка.

По словам 43-летней матери, ребенок потянулся за печеньем над включенной газовой плитой, на девочке вспыхнуло платье. Пострадавшая находится в отделении реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее пенсионерка случайно подожгла себя во время приготовления завтрака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами