В Петербурге на пятилетней девочке вспыхнуло платье, когда она доставала печенье

В Петербурге пятилетняя девочка попала в больницу с многочисленными ожогами, на ребенке загорелось платье от газовой плиты. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Гагарина в Московском районе Петербурга. В медицинское учреждение с ожогами подбородка, шеи, груди, живота, левого бедра второй и третьей степени была доставлена пятилетняя девочка.

По словам 43-летней матери, ребенок потянулся за печеньем над включенной газовой плитой, на девочке вспыхнуло платье. Пострадавшая находится в отделении реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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