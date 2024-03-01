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В России оценили введение запрета рекламы ресурсов иноагентов и на их площадках

Обозреватель Перла: отказавшиеся от Родины люди отказываются от свободы

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Решение Госдумы принять закон, запрещающий размещать любую рекламу на ресурсах иностранных агентов, является правильным. Таким мнением поделился политический обозреватель Андрей Перла, передает Tsargrad.tv.

По его мнению, невозможно одновременно быть «свободным человеком и западником». Он подчеркнул, что любовь к Родине является «свободным выбором», однако в случае отказа от нее люди отказываются и «от свободы».

«Иностранный агент» потому так называется, что о том, что ему думать и что говорить, заботятся те, кто заказывает его работу», — добавил Перла.

28 февраля Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о запрете рекламы ресурсов иноагентов и размещения рекламы на них. Закон полностью запрещает размещение рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов, также запрет рекламы таких ресурсов. Ответственность за нарушение закона будут нести как рекламодатель, так и рекламораспространитель.

Теперь запрет на рекламу ресурсов иностранных агентов распространяется на СМИ, также запрещено рекламировать иноагентов в сообщениях и материалах СМИ в информационно-телекоммуникационных сетях.

Ранее стало известно, сколько потеряет Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом) после запрета на рекламу иноагентов.

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