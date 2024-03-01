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Стала известна причина переноса сроков поставок российских самолетов

ОДК сообщила о неготовности отечественных двигателей для самолета SJ-100

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ПАО «ОАК»

Перенос сроков поставок новейших российских самолетов SJ-100 и МС-21 объяснили неготовностью многих ключевых компонентов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Программа стоимостью сотни миллиардов рублей по поставке отечественных самолетов сдвигается на два года», — уточнили в публикации.

В Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) отметили, что по результатам испытаний двигатель ПД-8 для SJ-100 оказался не пригоден к эксплуатации из-за неспособности обеспечить надежность во всех режимах.

По информации источников издания, резко потяжелевший на 5,75 тонны планер МС-21 также вызвал вопросы. Специалисты объясняют это применением отечественного композита и новых систем.

Накануне стало известно, что поставки самолетов SJ-100 перенесли на 2026 год.

До этого глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал, что в России за 2024 год планируется произвести около двадцати самолетов SJ-100 и шесть среднемагистральных МС-21.

Ранее стало известно, что кабмин РФ рассмотрит меры для расширения производства самолетов МС-21.

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