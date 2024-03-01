Психолог назвала признаки развития алкогольной зависимости

Изменение поведения и привычек, связанных с употреблением алкоголя, может говорить о развитии алкогольной зависимости. Об этом РИАМО рассказала практический психолог Елена Митрохина.

Однако у каждого человека зависимость может проявляться через разные симптомы, предупредила эксперт. К распространенным признакам относятся изменение образа жизни, ухудшение отношений с близкими, непредсказуемые эмоциональные реакции, снижение интереса к занятиям, которые до этого приносили удовольствие. Кроме того, насторожить должна и повышенная потребность в употреблении спиртного, предупредила психолог.

«Если вы подозреваете, что у вас или у кого-то из ваших близких может быть алкогольная зависимость, рекомендуется обратиться за помощью к профессионалам — психологам или психиатрам, специализирующимся на лечении зависимостей. Они могут провести обследование и диагностику, а также предложить эффективные методы лечения», — посоветовала Митрохина.

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева до этого говорила, что спиртные напитки пшеничного или виноградного происхождения нельзя пить людям с проблемами с желудочно-кишечным трактом. Они противопоказаны при дисбиозе кишечника и связанных с этим проблемами – псориазом, ревматоидном артрите и прочих.

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