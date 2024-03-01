Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Психолог назвала признаки развития алкогольной зависимости

Психолог Митрохина: смена образа жизни может говорить об алкогольной зависимости

close
100%
Shutterstock

Изменение поведения и привычек, связанных с употреблением алкоголя, может говорить о развитии алкогольной зависимости. Об этом РИАМО рассказала практический психолог Елена Митрохина.

Однако у каждого человека зависимость может проявляться через разные симптомы, предупредила эксперт. К распространенным признакам относятся изменение образа жизни, ухудшение отношений с близкими, непредсказуемые эмоциональные реакции, снижение интереса к занятиям, которые до этого приносили удовольствие. Кроме того, насторожить должна и повышенная потребность в употреблении спиртного, предупредила психолог.

«Если вы подозреваете, что у вас или у кого-то из ваших близких может быть алкогольная зависимость, рекомендуется обратиться за помощью к профессионалам — психологам или психиатрам, специализирующимся на лечении зависимостей. Они могут провести обследование и диагностику, а также предложить эффективные методы лечения», — посоветовала Митрохина.

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева до этого говорила, что спиртные напитки пшеничного или виноградного происхождения нельзя пить людям с проблемами с желудочно-кишечным трактом. Они противопоказаны при дисбиозе кишечника и связанных с этим проблемами – псориазом, ревматоидном артрите и прочих.

Ранее россияне рассказали, как относятся к алкогольным подаркам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами