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На курильском острове Шумшу пропал смотритель маяка «Курбатова»

На Курилах пропал смотритель маяка с острова Шумшу

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Dizzy_Studio/Shutterstock

На Курилах пропал смотритель маяка «Курбатова» на острове Шумшу. Об этом сообщает ГУ МЧС Сахалинской области.

По предварительной информации МЧС, у смотрителя маяка вышел из строя генератор, и он решил самостоятельно добраться до маяка «Чибуйный». Он находится в 35 километрах от маяка «Курбатова».

Однако смотритель так и не появился на маяке «Чибуйный». Информация об исчезновении мужчины поступила в ОДС ЦУКС ГУ МЧС 1 марта.

На остров Шумшу отправились двое сотрудников экстренных служб со снегоходом, а также полицейский и волонтер со снегоходом. Проводится спасательная операция. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

Ранее в Ленобласти пенсионерка пошла в лес искать пропавшего мужа и заблудилась.

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