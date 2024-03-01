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Мэр Дзержинска рассказал о ситуации в городе после атаки беспилотников ВСУ

Мэр Носков: системы РЭБ подавили атаку трех БПЛА над промзоной в Дзержинске

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Gleb Garanich/Reuters

Промышленные объекты в Дзержинске Нижегородской области, где ночью системами РЭБ подавили атаку трех БПЛА, работают штатно. Как написал в Telegram-канале мэр города Иван Носков, жертв и разрушений нет в результате инцидента нет.

«Сегодня ночью средствами радиоэлектронной борьбы была подавлена атака трех беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территорию промзоны Дзержинска Нижегородской области», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте работают экстренные службы.

Накануне сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ночью один украинский беспилотник и перехватили три дрона ВСУ над российскими регионами. В Минобороны обратили внимание, что украинские дроны были самолетного типа. Дежурные средства ПВО оперативно сработали в Белгородской и Нижегородской областях.

9 февраля над Нижегородской областью сбили украинский беспилотник. В эту же ночь системы ПВО перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников над территорией России. По данным Минобороны, дроны сбили над Курской, Брянской и Орловской областями, а также Кубанью, акваторией Черного моря.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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