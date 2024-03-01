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Роспотребнадзор смутили предложенные Роскачеством нормы школьной формы

Роспотребнадзор раскритиковал ГОСТ на школьную форму

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Shutterstock

Разработка стандарта ГОСТ на школьную форму оказалась под сомнением: Роспотребнадзор раскритиковал предложенные Роскачеством стандарты. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на документы технического комитета по стандартизации.

Без согласования с комитетом разработка и утверждение ГОСТа невозможны, рассказала журналистам глава комитета и президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

В Роспотребнадзоре отметили, что в предложенном стандарте имеются ссылки на устаревшие в России ГОСТы или частично отмененные. Понятийный аппарат нового документа о школьной форме не соответствует нормам, действующим на уровне ЕАЭС и обязательным к исполнению в России.

Например, вопрос касается технического регламента «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». В этом документе отсутствуют термины «школьная форма», «одежда со стандартными потребительскими свойствами», «одежда торжественная» и соответствующие требования к этим видам изделий. Следовательно, предложенный стандарт и технический регламент противоречат друг другу.

Роспотребнадзор указал, что ГОСТ устанавливает необоснованно завышенные значения по ряду показателей, таких как гигроскопичность (влагопроницаемость), воздухопроницаемость, разрывная нагрузка, стойкость к истиранию тканей. Кроме того, стандарт содержит требования, противоречащие техническому регламенту на детскую продукцию. Например, он предписывает санитарную обработку школьной одежды с использованием дезинфицирующих растворов, в то время как международное законодательство требует уход за изделиями в соответствии с инструкцией производителя.

Таким образом, применение данного стандарта может создать риски возникновения конфликтных ситуаций между производителями одежды, торговой сетью, потребителями и надзорными органами. Поэтому Роспотребнадзор не поддержал разработку ГОСТа.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.

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