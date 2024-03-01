Аргентина выдала России женщину, обвиняемую в хищении 150 млн рублей

Гражданка России Людмила Авдюхина, которая находилась в международном розыске по обвинению в хищении миллионов рублей у жителей Алтайского края, экстрадирована из Аргентины на родину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

В аэропорту города Буэнос-Айреса аргентинские полицейские передали Авдюхину сотрудникам НЦБ Интерпола МВД и ФСИН РФ.

Представитель МВД рассказала, что в 2022 году женщина была руководителем риелторского агентства в Барнауле. По версии следствия, она брала крупные суммы у покупателей недвижимости на хранение для дальнейшей передачи продавцам. Авдюхина также предлагала гражданам сделать выгодные инвестиции в приобретение недвижимости, но не выполняла условия сделок.

В итоге женщина похитила более 150 млн рублей, после чего уехала из России. В отношении Авдюхиной расследуется уголовное дело по статье о мошенничестве. Ее местонахождение стало известно в 2023 году благодаря задействованию каналов Интерпола.

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