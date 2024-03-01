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Пять кафе горят у причала парка Горького в центре Москвы

В центре Москвы пять кафе загорелись у причала парка Горького

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Павел Михеев/РИА «Новости»

Пять павильонов кафе горят в парке Горького. ЧП произошло в центре Москвы, об этом пишет ТАСС по ссылкой на оперативные службы.

«В районе причала парка Горького горят пять кафе, есть угроза дальнейшего распространения», — говорится в сообщении.

На текущий момент никакой другой информации. О пострадавших не сообщалось.

27 февраля в Москве эвакуировали ТЦ «Арена Плаза». Это произошло после звонка сигнализации.

В начале февраля посетителей и работников торгового центра в Люберцах эвакуировали из-за пожара.

До этого сообщалось о пожаре в торговом центре «Ривьера» на юге Москвы. У здания загорелся фасад, но пламя оперативно потушили. Позже в пресс-службе ТРЦ «Ривьера» сообщили «Газете.Ru», что сотрудники МЧС ликвидировали пожар

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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