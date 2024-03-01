Психолог рассказала, как понять, что у человека есть незакрытый гештальт

В процессе удовлетворения своих потребностей человек проходит несколько стадий, которые называются циклом контакта. Если цикл прервать на первой или второй стадии — образуется незакрытый гештальт. Об этом «Газете.Ru» рассказала Ольга Силина, кандидат психологических наук, преподаватель Московского института психоанализа, автор курса «Психологические границы личности» на платформе «Академика».

«Незавершенность той или иной ситуации будет тяготить человека, и все его мысли будут постоянно возвращаться к тому, что не удалось выполнить. Например, молодая девушка поняла, что хочет влюбиться, но кто-то из родителей ей говорит, что сейчас не это главное в жизни, а главное — учиться. Девушка идет учиться, но постоянно думает о любви и начинает искать ее абсолютно везде, так как потребность есть, и ее непременно хочется удовлетворить. Так, незавершенные гештальты могут касаться любой сферы жизни — и отношений, и работы, и самореализации, и творчества», — объяснила она.

Психолог добавила, что первая стадия — это когда потребность только появляется, и происходит процесс изучения, так человек осознает, что действительно хочет. Вторая — происходит поиск способа удовлетворить потребность или приходит понимание, что конкретную потребность удовлетворить невозможно. Третья — приходит осознание, что потребность удовлетворена. Четвертая — человек получает положительную энергию, наслаждается результатом удовлетворения потребности, она закрывается, и затем цикл повторяется с новой потребностью.

«Незакрытый гештальт может проявляться в повторяющихся неудачных отношениях. Также в постоянном поиске чего-либо, например, признания или похвалы при любых обстоятельствах — дома, на работе, в общественном транспорте, когда человек ведет себя не как любящий самостоятельный человек или профессионал, а старается быть «удобным» для всех», — подчеркнула специалист.

Чтобы закрыть гештальт, то есть завершить цикл контакта и удовлетворить потребность, следует выделить время и прислушаться к себе, осознать, чего действительно хочется, а что беспокоит.

«Затем проанализировать все эти потребности — что из этого «мое», а что нет, понять, как можно реализовать эти потребности. Лучше всего выполнить такое задание с помощью ручки и бумаги (не гаджета, так как они постоянно отвлекают). Выписать все-все потребности, цели, желания, планы, не анализируя их в процессе генерации, пока фантазия не иссякнет. Затем рассмотреть каждый пункт и понять, актуальна ли эта потребность, что-то повычеркивать, что-то объединить в крупные блоки», — рекомендовала психолог.

По словам Силиной, гештальт важно закрывать, потому что любая незавершенная ситуация у нашей психики будет оттягивать энергию. Человек будет жить не здесь и сейчас — полноценно и с удовольствием, а будет оглядываться в прошлое, пытаясь завершить что-либо, и энергия будет уходить и на настоящее, и на прошлое.

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