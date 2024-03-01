Россияне больше доверяют людям, чем искусственному интеллекту

Больше половины — 58% — россиян скорее предпочтут доверить личные данные представителям коммерческих компаний, чем искусственному интеллекту. Это показало исследование консалтинговой компании Rybycore, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Отвечая на вопрос о том, кому с большей вероятностью они готовы доверить данные о себе и своих предпочтениях, 58% опрошенных выбрали представителей брендов, а 42% — сервисы на основе технологии генеративного искусственного интеллекта.

Большинство респондентов, 78%, признались, что не хотят делиться с коммерческими компаниями персональными данными, при этом практически половина опрошенных — 45% — готовы раскрывать свои покупательские предпочтения, особенно если могут получить за это скидку или персональное предложение.

Рассказывать о своих предпочтениях и вкусах по запросу компании без дополнительных условий готовы 13% опрошенных. 17% сообщат такую информацию о себе только при условии получения бонусов или скидок от бренда, который проводит опрос, а 15% — если это поможет им получить персональные предложения.

Личную информацию с большей готовностью доверят знакомым компаниям, чьими услугами или товарами пользуются на постоянной основе. Об этом сообщили почти 70% опрошенных. Каждый пятый готов передавать персональные данные лишь известным компаниям. Всего для 9% россиян не имеет значения популярность компании, они готовы рассказать о себе и своих вкусах бизнесу любого масштаба.

«Итоги исследования свидетельствуют о том, что российские потребители настроены консервативно и не охотно сообщают компаниям персональные данные (ФИО, пол, дата и место рождения, образование, семейное положение и так далее). Однако мы видим, что практически половина опрошенных готовы делиться информацией о своих потребительских и вкусовых предпочтениях, особенно если это приведет к улучшению сервиса и персональным предложениям. Это говорит о том, что у представителей бизнеса есть большой потенциал для исследования клиентского поведения и выстраивания более доверительных отношений с потребителями, что зачастую приводит к увеличению LTV и повышению прибыли», — прокомментировал Кирилл Сидоренко, управляющий партнер компании «ВБО Рубикор», соучредитель и директор «1С Бизнес-трансформация».

Ранее Владимир Путин сообщил, что утвердил обновленную стратегию развития искусственного интеллекта.