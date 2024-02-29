В Национальном парке Сочи нашли свалку в пещере, мусор вывозили три недели

В Сочи спелеологи нашли пещеру с большим количеством мусора. Об этом сообщает Сочинский нацпарк.
Разные виды отходов обнаружили в колодце, который является входом в пещеру. Этот объект расположен в нескольких километрах от села Красная Воля.
Внутри пещеры обнаружили так много мусора, что специалистам пришлось потратить три недели, чтобы очистить территорию.
«В итоге 70 мешков отходов были вывезены с природной территории!» – поделились представители нацпарка.
На данный момент начато расследование, в рамках которого выявят ответственных за произошедшее.
По словам специалистов, они нередко находят залежи отходов на природных территориях. Уборка осложняется тем, что такие объекты расположены далеко от инфраструктуры.
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