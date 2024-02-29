В Петербурге трехмесячный ребенок оказался в больнице после нападения отца

В Петербурге трехмесячную девочку госпитализировали после конфликта ее родителей. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в доме на Альпийском переулке. По предварительной информации, глава семьи начал бить свою супругу в тот момент, когда у нее на руках был младенец. В результате ребенок выпал у матери из рук. После нападения мужчина покинул квартиру, мать вызвала скорую помощь.

Медики направили девочку в больницу с травмой головы. На данный момент она находится в состоянии средней степени тяжести.

До этого в Башкирии мужчина напал на жену с молотком. Причиной агрессивного поведения послужило то, что ребенок упал с кровати, когда мать спала рядом. Женщина сняла побои и написала заявление в полицию.

Ранее в Екатеринбурге школьник избил своего сверстника из-за оскорблений в адрес семьи напавшего.