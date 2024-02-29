Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Глава ФСБ заявил, что на территории Украины много баз ЦРУ

Глава ФСБ Бортников заявил, что на территории Украины находится много баз ЦРУ

close
100%
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Глава ФСБ Александр Бортников ответил на вопрос журналиста Первого канала о том, сколько на территории Украины располагается баз Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

«Много», — ответил Бортников.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предположил, что на Украине находятся намного больше баз ЦРУ, чем 12.

До этого, издание New York Times писало о создании на территории Украины 12 секретных военных баз ЦРУ. Утверждается, что ведомство снабжает Киев данными для ракетных ударов. Позже военный обозреватель Влад Шлепченко заявлял, что в статье NYT о деятельности ЦРУ на Украине есть неочевидный посыл.

Ранее Илон Маск отреагировал на информацию о военных базах ЦРУ на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами