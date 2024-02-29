Глава ФСБ заявил, что на территории Украины много баз ЦРУ

Глава ФСБ Александр Бортников ответил на вопрос журналиста Первого канала о том, сколько на территории Украины располагается баз Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

«Много», — ответил Бортников.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предположил, что на Украине находятся намного больше баз ЦРУ, чем 12.

До этого, издание New York Times писало о создании на территории Украины 12 секретных военных баз ЦРУ. Утверждается, что ведомство снабжает Киев данными для ракетных ударов. Позже военный обозреватель Влад Шлепченко заявлял, что в статье NYT о деятельности ЦРУ на Украине есть неочевидный посыл.

Ранее Илон Маск отреагировал на информацию о военных базах ЦРУ на Украине.