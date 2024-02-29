В Югре девочку выгнали раздетой из школы, до этого у нее украли куртку

В Нижневартовске ученицу одной из школ выгнали из здания образовательного учреждения после занятий в легкой одежде, до этого у нее украли из раздевалки куртку. Об этом сообщает Telegram-канал «N1 • Первый Нижневартовский» со ссылкой на мать девочки.

Инцидент произошел в школе №17. По словам матери школьницы, школа закрывалась после окончания второй смены и ее дочь попросили на выход, зная, что у нее нет теплых вещей.

«На каком основании моего ребенка попросили удалиться из школы, заведомо зная, что ключи от дома находятся в куртке, которая пропала? Об этом моя дочь уведомила заместителя директора, а также работника, отвечающего за гардероб», — поделилась горожанка.

Женщина удивилась, почему администрация учреждения не поставила ее в известность о случившемся, вместо этого ребенку дали порванную демисезонную куртку, оставшуюся в раздевалке. В ней, по словам женщины, ее дочери пришлось идти в мороз в микрорайон «Старый Вартовск».

В депобре ситуацию назвали «нештатной» и отметили, что провели «конструктивный диалог, по итогам которого у родителей не осталось претензий к школе».

Ранее московская школа выбросила вещи учеников из раздевалки на улицу.