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Российские врачи спасли женщину с гигантской кистой печени

В Благовещенске врачи спасли женщину с гигантской кистой печени

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Врачи Амурской областной клинической больницы в Благовещенске прооперировали 35-летнюю женщину с гигантской кистой печени. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Пациентка обратилась к врачам почти три года назад с жалобами на резкую боль в правом боку. На УЗИ медики нашли у нее большое новообразование на печени. Удалить такую кисту сразу, по словам медиков, не представлялось возможным не только из-за большого размера образования, но и его многокамерности — был высок риск осложнений. Женщину госпитализировали в хирургическое отделение больницы, где поставили дренаж, а затем затем назначили консервативное лечение. В первый день установки дренажа из кисты отделилось пять литров жидкости.

Несколько лет амурчанка жила с дренажем, после чего хирурги решились провести ей операцию. Вмешательство длилось три часа и прошло успешно.

«Гистологический анализ материала показал, что это истинная киста печени – редкое доброкачественное новообразование, вероятней всего, врожденное», — рассказали в пресс-службе больницы.

Ранее в Татарстане женщине удалили кисту яичника размером с футбольный мяч.

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