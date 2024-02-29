МВД опровергло информацию о дежурствах полиции при прощании с Навальным*

Министерство внутренних дел России опубликовало опровержение информации о том, что столичные полицейские организуют дежурства на Борисовском кладбище из-за запланированного на 1 марта прощания с Алексеем Навальным (включен в список террористов и экстремистов). Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Официально заявляю, что подобного приказа руководством столичной полиции не издавалось», — написала она.

По словам Волк, в Telegram-канале одной региональной газеты, признанной иностранным агентом, был обнародован скан якобы приказа начальника главного управления МВД России по Москве.

В опубликованном снимке документа утверждалось, что полицейским сообщали «об организации дежурства личного состава 1 марта на период проведения церемонии прощания», в том числе внутри церкви иконы Божьей Матери «Утоли моя печали» в Марьино.

«Опубликованный скан является подделкой», — резюмируется в публикации.

Волк настоятельно посоветовала блогерам и сотрудникам СМИ внимательно проверять поступающую из неофициальных источников информацию и не размещать ложные сведения.

Перед этом стало известно, что МВД по Дагестану не издавало приказ о переходе полиции на усиленный режим работы.

Ранее в МВД опровергли информацию о сборе биометрических данных Госавтоинспекцией.