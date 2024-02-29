Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

МВД опровергло информацию о дежурствах полиции при прощании с Навальным*

В МВД опровергли информацию о дежурствах полиции на месте прощания с Навальным

close
100%
мвд.рф

Министерство внутренних дел России опубликовало опровержение информации о том, что столичные полицейские организуют дежурства на Борисовском кладбище из-за запланированного на 1 марта прощания с Алексеем Навальным (включен в список террористов и экстремистов). Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Официально заявляю, что подобного приказа руководством столичной полиции не издавалось», — написала она.

По словам Волк, в Telegram-канале одной региональной газеты, признанной иностранным агентом, был обнародован скан якобы приказа начальника главного управления МВД России по Москве.

В опубликованном снимке документа утверждалось, что полицейским сообщали «об организации дежурства личного состава 1 марта на период проведения церемонии прощания», в том числе внутри церкви иконы Божьей Матери «Утоли моя печали» в Марьино.

«Опубликованный скан является подделкой», — резюмируется в публикации.

Волк настоятельно посоветовала блогерам и сотрудникам СМИ внимательно проверять поступающую из неофициальных источников информацию и не размещать ложные сведения.

Перед этом стало известно, что МВД по Дагестану не издавало приказ о переходе полиции на усиленный режим работы.

Ранее в МВД опровергли информацию о сборе биометрических данных Госавтоинспекцией.

*  включен в список террористов и экстремистов
Все новости на тему:
Смерть Навального
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами