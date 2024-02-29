Член «Дигории» назвала послание президента руководством к действию

Послание президента России Владимира Путина можно назвать своего рода руководством к действию не только для чиновников, но и для всех граждан. Об этом заявила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Гульнара Гилязетдинова.

По ее словам, это руководство помогает россиянам трезво оценить цели, приоритеты государственной политики на предстоящий год, принимать взвешенные решения, и даже осознать свою роль в процессе развития страны.

«Одной из основных тем являлась поддержка института семьи и демографии. Владимир Путин подчеркнул, что ряд стран разрушают нормы морали и толкают народы к вымиранию, а Россия выбирает жизнь, а большая многодетная семья должна стать нормой в России», — сказала политолог.

Она отметила, что президент поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в нашей стране в ближайшие 6 лет.

«Ввиду этого Владимир Путин объявил о запуске нового национального проекта «Семья», согласно которому 75 миллиардов рублей будет направлено на программы поддержки семей в регионах с наиболее сложной демографической ситуацией, будет продлена программа семейной ипотеки для семей с детьми в возрасте до шести лет (льготная ставка 6%) и программы погашения по кредиту при рождении третьего ребенка», — добавила Гилязетдинова.

Также, добавила она, глава государства предложил продлить программу материнского капитала минимум до 2030 года, увеличить в 2 раза налоговый вычет на второго ребенка и поднять вычеты на третьего и последующих детей.

«Президент данными поручениями подтвердил, что для него защита традиционных семейных ценностей является важной задачей для государства, так как именно семья играет ключевую роль в формировании общества и воспитании будущего поколения. Думаю, что именно сегодняшнее яркое послание можно считать программой кандидата в президенты РФ», — отметила Гилязетдинова.

По ее мнению, Путин из раза в раз, обращаясь к Федеральному собранию с посланием, доказывал, что все поставленные им задачи реализуются. «Есть все основания полагать, что содержание сегодняшнего послания не станет исключением», — заключила эксперт.