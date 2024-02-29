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Житель Карелии лишился свободы на шесть лет из-за дискредитации ВС РФ

Жителя Карелии осудили на шесть лет за дискредитацию ВС РФ

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Суд вынес приговор жителю Петрозаводска, который распространял ложную информацию о действиях ВС РФ. Об этом сообщает Следком.

По версии следствия, 51-летний мужчина публиковал в соцсетях информацию о Вооруженных силах России, которая не соответствовала действительности. Таким образом подсудимый вводил в заблуждение людей.

«Противоправная деятельность злоумышленника была выявлена сотрудниками УФСБ России по Республике Карелия», – сообщается в публикации.

Россиянина приговорили к шести годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Помимо этого, он также год не сможет вести интернет-сообщества.

Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Ранее в Норильске юношу задержали за призывы к насилию и дискредитацию участников СВО.

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