Силовики не извинились перед российским ученым, которого арестовали по ошибке

Правоохранители сняли все обвинения с сотрудника Института биологии внутренних вод РАН Александра Цветкова, задержанного по делу об убийствах 20-летней давности. Об этом «Газете.Ru» сообщил его адвокат Давид Афян. Ученый почти год провел в СИЗО, а затем несколько месяцев находился под запретом определенных действий — теперь семья ждет реабилитации.

«Сегодня было вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в связи с его непричастностью к совершению преступлений, то есть отменена мера пресечения на запрет определенных действий, которая была избрана Замоскворецким судом. По поводу реабилитации два варианта: возмещение материального ущерба понесенных расходов и также невыплаченной заработной платы за тот период времени, когда он находился в СИЗО. И моральный вред — это, соответственно, как незаконное привлечение к уголовной ответственности, так и содержание под стражей. В совокупности: что обвинение предъявили, незаконно привлекли, содержали под стражей 10 месяцев», — сказал адвокат.

По словам Афяна, доказать невиновность Цветкова удалось с помощью показаний свидетелей и документов из экспедиций, в которых находился ученый в моменты совершения преступлений.

Жена Цветкова Марина в беседе с «Газетой.Ru» уточнила, что ее муж планирует воспользоваться правом на реабилитацию из-за незаконного преследования.

«Сотрудники пока не извинились, ждем. На реабилитацию имеем право, воспользуемся этим правом», — заявила она.

Сотрудника Института биологии внутренних вод РАН Александра Цветкова задержали в феврале 2023 в аэропорту Домодедово, когда он возвращался из научной экспедиции. Мужчине предъявили обвинение в совершении серии жестоких убийств в Подмосковье 20 лет назад. Причиной задержания стало совпадение его лица на 55% с составленным нейросетью фотороботом потенциального преступника.

4 декабря 2023 года член Совета по правам человека Ева Меркачева рассказала президенту России о сложившейся с делом Цветкова ситуации. 11 декабря Замоскворецкий суд Москвы изменил ему меру пресечения с ареста на запрет определенных действий.

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