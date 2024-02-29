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Корпус Зачатьевского женского монастыря загорелся в центре Москвы

В центре Москвы произошел пожар в корпусе Зачатьевского женского монастыря

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

В Москве сотрудники МЧС ликвидируют возгорание в здании Зачатьевского ставропигиального женского монастыря. Об этом сообщает MSK1.ru.

Пожар начался в реконструируемом келейном корпусе. По данным сотрудников МЧС, огонь охватил 50 квадратных метров. О разрушениях не сообщается. Информация о пострадавших отсутствует.

По данным Life.ru, пожар произошел в подвале, где находится столярная мастерская. После этого огонь поднялся по перекрытиям первого и второго этажа. На данный момент возгорание ликвидировано.

Ранее в порту Петербурга загорелся списанный ледокол.

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