Корпус Зачатьевского женского монастыря загорелся в центре Москвы

В Москве сотрудники МЧС ликвидируют возгорание в здании Зачатьевского ставропигиального женского монастыря. Об этом сообщает MSK1.ru.

Пожар начался в реконструируемом келейном корпусе. По данным сотрудников МЧС, огонь охватил 50 квадратных метров. О разрушениях не сообщается. Информация о пострадавших отсутствует.

По данным Life.ru, пожар произошел в подвале, где находится столярная мастерская. После этого огонь поднялся по перекрытиям первого и второго этажа. На данный момент возгорание ликвидировано.

Ранее в порту Петербурга загорелся списанный ледокол.