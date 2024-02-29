На Кубани полиция ищет пару, сбившую на тротуаре шестилетнего ребенка

Полиция Кубани ищет молодого человека, который сбил на электросамокате шестилетнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел 23 февраля на улице Шоссе Нефтяников. Мужчина ехал на самокате по тротуару вместе с девушкой, когда они врезались в ребенка. Девочка ехала на обычном самокате, за несколько секунд до столкновения она выпустила самокат, после чего попала под колеса электросамоката.

«Ребенок получил различные травмы, в частности ссадины и ушибленную рану губы. Девочка была на улице в сопровождении родителей», — рассказали в полиции.

На кадрах, опубликованных правоохранителями, видно, что молодой человек и его девушка не стараются скрыться с места ЧП и идут за пострадавшим ребенком. Однако в полиции сообщили, что позже нарушители скрылись с места ДТП.

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