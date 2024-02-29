Полиция поймала мужчин, напавших на курьера в Петербурге

В Петербурге полицейские задержали двоих мужчин, напавших на курьера. Об этом сообщает »Фонтанка».

По информации издания, двое граждан России совершили нападение на курьера — причины агрессии не уточняются. При этом у одного из них был пистолет, которым он размахивал.

Сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали нападавших. Сообщается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.

До этого в Петербурге женщина-курьер ударила мужчину ножом во время романтического ужина. Медики оперативно прибыли на место и госпитализировали мужчину с повреждениями диафрагмы, желудка и поджелудочной железы.

Ранее в Петербурге четверо неизвестных напали на подростка ради его пуховика и телефона.