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Полиция поймала мужчин, напавших на курьера в Петербурге

«Фонтанка»: в Петербурге двое мужчин напали на курьера и попались полиции

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Shutterstock

В Петербурге полицейские задержали двоих мужчин, напавших на курьера. Об этом сообщает »Фонтанка».

По информации издания, двое граждан России совершили нападение на курьера — причины агрессии не уточняются. При этом у одного из них был пистолет, которым он размахивал.

Сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали нападавших. Сообщается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.

До этого в Петербурге женщина-курьер ударила мужчину ножом во время романтического ужина. Медики оперативно прибыли на место и госпитализировали мужчину с повреждениями диафрагмы, желудка и поджелудочной железы.

Ранее в Петербурге четверо неизвестных напали на подростка ради его пуховика и телефона.

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