Уралец попытался изнасиловать свою дочь и был задержан

На Урале задержали мужчину, подозреваемого в попытке изнасилования собственной дочери. Об этом сообщает KU66.ru.

По информации издания, инцидент произошел в селе Пирогово Каменского района. Местные жители рассказали, что мужчина средних лет совершил попытку изнасилования своей дочери, которой на вид 12-13 лет.

Ребенок рассказал о произошедшим знакомым, которые обратились к полицейским, передает KU66.ru. Сообщается, что в момент предполагаемой попытки изнасилования россиянин мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

По словам местных жителей, супруга мужчины и мать девочки родила ее возрасте 14-15 лет. Следователи устанавливают детали и обстоятельства инцидента.

Ранее россиянин получил 13 лет колонии за изнасилование младшей сестры.