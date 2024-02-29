ВТБ запустит программу для поддержки родителей

ВТБ запустит новую программу для поддержки беременных женщин, сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

«Поддержка семей – ключевая для нас задача, мы постоянно расширяем наши сервисы «Семейного банка». Для еще большей поддержки родителей совсем скоро мы запустим новую программу для будущих мам», — сказал он.

Горшков добавил, что будущим мамам будет доступна бесплатная поддержка от профильных врачей, психологов, телемедицина, страховка детей и лечение при необходимости.

Также Горшков рассказал, что ВТБ поддержал продление программы «семейная ипотека» до 2030 года.

«Комфортное жилье – базовая потребность любого человека и залог успешного развития семьи», — отметил он.

По словам Горшкова, уже около 200 тыс. клиентов ВТБ смогли улучшить свои жилищные условия по этой программе.