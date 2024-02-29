У безработного петербуржца украли из сейфа 9 млн рублей

Житель Петербурга заявил в полицию о краже его накоплений. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Ушаковской набережной. По словам безработного мужчины, он хранил 9 миллионов рублей в сейфе, который находился в его квартире.

«Несмотря на внушительную сумму, свое жилье петербуржец сигнализацией не оборудовал. Видеонаблюдения также не оказалось», – сообщается в публикации.

В результате неизвестный проник в квартиру и украл из хранилища деньги.

Как сообщает kp.ru, инцидент произошел в период между 25 января и 28 февраля. Злоумышленник взломал дверь квартиры, после чего нашел в столе встроенный в него сейф и присвоил деньги.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве мошенник украл у женщины 162 миллиона рублей.