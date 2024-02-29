Преследовавшего и надругавшегося на петербурженкой мужчину арестовали

В Петербурге арестовали мужчину, подозреваемого в преследовании и надругательстве над девушкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, мужчину заключили под стражу до 26 апреля. Во время заседания подозреваемый не признал свою вину.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, сопряженных с угрозами. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Пострадавшая рассказала, что в кафе на Сенной площади к ней подсел мужчина, которому она дала понять, что не настроена общаться. Однако после этого он преследовал ее в магазине, метро и до самой квартиры. Когда девушка открыла дверь, он бросился за ней и закрылся изнутри. После этого злоумышленник надругался над россиянкой.

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