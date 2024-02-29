Россиянин упал с лестницы в номере гостиницы и попал в больницу в тяжелом состоянии

В Ярославской области мужчина упал с лестницы в номере гостиницы и попал в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает 76.ru.

По информации издания, инцидент произошел 27 февраля в гостиничном комплексе с дельфинарием. Предварительно, 28-летний мужчина во время отдыха с супругой поскользнулся на лестнице в двухэтажном гостиничном номере и ударился головой. После этого сотрудники заведения вызвали ему скорую помощь.

В Минздраве сообщили, что мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, передает 76.ru. Отмечается, правоохранительные органы в курсе произошедшего и начали проверку по факту инцидента. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

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