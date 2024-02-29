Россиянину отрезало ноги, когда он пытался открыть двери электрички

В Москве на станции Фили 27-летний мужчина попал под электропоезд и остался без ног, пострадавший находится в реанимации. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел 28 февраля на станции Фили, молодой мужчина опоздал на электричку и попытался открыть захлопнувшиеся двери.

Электричка начала движение, поток воздуха сбил мужчину с ног, после чего он соскользнул с платформы под колеса поезда, ему отрезало обе ноги ниже колена. Пострадавший выжил, он госпитализирован в отделение реанимации.

Ранее российские врачи спасли подростка, который попал под поезд и остался без ног.