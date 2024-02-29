Аналитики объяснили высокую скорость развития Сбера

Огромный вклад в прогресс Сбера внесли инвестиции в человеческий капитал и технологическое развитие. Об этом заявила газете «Аргументы и факты» главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян.

По ее словам, прогресс Сбера за последние 10-15 лет трудно переоценить. Она уточнила, что из сберегательных касс, где были постоянные очереди, Сбер стал уникальной сервисной моделью.

Авакимян подчеркнула, что на сегодняшний день Сбер с его внутренней культурой и этикой построения клиентских отношений сложно назвать традиционным госбанком.

«Гораздо в большей мере он напоминает прогрессивную транснациональную корпорацию, которая все время оказывается на шаг впереди конкурентов. Несмотря на то, что клиентская база Сбера превышает 100 млн клиентов, ему удается выстроить с каждым из них индивидуальный контур», — сказала аналитик.

Как отметил депутат Госдумы Александр Якубовский, жители и бизнес уже не воспринимают Сбер как просто банк. Он подчеркнул, что компания постоянно растет и развивается. При этом на ближайшие три года банк сделал акцент на человекоцентричности.

«Это говорит о том, что Сбер видит не просто клиента, а человека в клиенте, что его сервисы и работа построены на потребностях и предпочтениях людей. Не удивлен, что по своей прибыли за 2023 год Сбер побил все рекорды — это говорит о том, что он с высокой головой прошел все кризисы и четко стоит на ногах», — сказал Якубовский.

По мнению экономиста Андрея Бархоты, банку удалось решить самую сложную задачу — выиграть конкуренцию с самим собой, но в архаичном виде. Он подчеркнул, что за последние десятилетия Сбер осуществил беспрецедентную трансформацию.

«Если главным конкурентным преимуществом привычного Сбербанка в начале 2000-х была относительно низкая стоимость фондирования, позволяющая занимать доминирующие позиции на рынке за счёт ценового компонента, то сегодня на службе Сбера находятся новейшие технологические решение, как то нейросети, искусственный интеллект, машинное обучение», — сказал он.

Бархота считает, что это говорит о качественном прорыве и кардинальном прогрессе в отношении клиентской и сервисной модели банка.