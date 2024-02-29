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В Петербурге полиция ворвалась в стриптиз-клуб и задержала самого энергичного гостя

В Петербурге полиция нагрянула в стриптиз-клуб после жалоб горожан

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Depositphotos

В Петербурге местные жители пожаловались на стриптиз-клуб в подвале дома. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в центре города, на Большой Конюшенной. Живущие в доме люди обратились в полицию из-за громких звуков и шума.

Приехавшая в стриптиз-клуб полиция разобралась в ситуации и задержала мужчину, «чье шоу программой не предполагалось». В беседе с журналистами сотрудники МВД сообщили, что в отношении петербуржца составили протокол о мелком хулиганстве.

До этого во Владивостоке мужчина написал заявление на стриптиз-клуб, в котором якобы случайно потратил 300 тысяч рублей. Как полагает пострадавший, владельцы заведения существенно завысили цены. Например, за бокал виски он отдал пять тысяч рублей.

Ранее в Москве студентка пожаловалась на домогательства со стороны стриптизера во время приватного танца.

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