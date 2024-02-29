Возвращавшегося домой после лечения участника СВО высадили из самолета в Москве

В Москве участника СВО, который возвращался домой после лечения, высадили из самолета. Об этом сообщает телеканал «Катунь 24».

По информации телеканала, бортпроводница рейса Москва — Барнаул заподозрила военного в курении туалете самолета. Она почувствовала запах табачного дыма, когда мужчина вышел оттуда.

Военный заявил, что не курил на борту самолета, однако сделал это еще до посадки — очевидцы говорят, что от мужчины пахло табаком и до и после туалета. При этом сигарет у него в карманах не было.

В результате пилот принял решение снять пассажира с рейса. Отмечается, что военный три месяца провел в госпитале в Москве после ранения.

Ранее в Ханты-Мансийске охранник оскорбил участников СВО и стал фигурантом уголовного дела.