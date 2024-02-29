Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Возвращавшегося домой после лечения участника СВО высадили из самолета в Москве

В Москве из самолета высадили возвращавшегося домой после лечения участника СВО

close
100%
Depositphotos

В Москве участника СВО, который возвращался домой после лечения, высадили из самолета. Об этом сообщает телеканал «Катунь 24».

По информации телеканала, бортпроводница рейса Москва — Барнаул заподозрила военного в курении туалете самолета. Она почувствовала запах табачного дыма, когда мужчина вышел оттуда.

Военный заявил, что не курил на борту самолета, однако сделал это еще до посадки — очевидцы говорят, что от мужчины пахло табаком и до и после туалета. При этом сигарет у него в карманах не было.

В результате пилот принял решение снять пассажира с рейса. Отмечается, что военный три месяца провел в госпитале в Москве после ранения.

Ранее в Ханты-Мансийске охранник оскорбил участников СВО и стал фигурантом уголовного дела.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами