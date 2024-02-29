РПЦ напомнила Константинопольскому патриархату о его полномочиях

В полномочия Константинопольского патриархата не входит восстановление в сане священников из других церквей. Об этом заявил советник патриарха Кирилла протоиерей Николай Балашов на фоне перехода в клир Константинопольского патриархата бывшего клирика РПЦ Алексия Уминского, сообщает РИА Новости.

Балашов подчеркнул, что Константинополь также не вправе принимать священников из других церквей в свою юрисдикцию без отпускных грамот.

«Константинопольский патриархат не имеет права «восстанавливать» в сане священников из других церквей. <...> это противоречит православным канонам», – сказал советник патриарха.

По его словам, если бы лишенный сана бывший священник обратился в другие православные церкви, его бы просто не приняли.

14 февраля сообщалось, что патриарх Кирилл лишил сана протоиерея Уминского, но уже 27 февраля бывший протоиерей РПЦ был принят в клир Константинопольского патриархата.

Ранее в Москве священника лишили сана за «мир» вместо «победы» в молитве.