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РПЦ напомнила Константинопольскому патриархату о его полномочиях

РПЦ: Константинополь не имеет права возвращать сан клирикам других церквей

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В полномочия Константинопольского патриархата не входит восстановление в сане священников из других церквей. Об этом заявил советник патриарха Кирилла протоиерей Николай Балашов на фоне перехода в клир Константинопольского патриархата бывшего клирика РПЦ Алексия Уминского, сообщает РИА Новости.

Балашов подчеркнул, что Константинополь также не вправе принимать священников из других церквей в свою юрисдикцию без отпускных грамот.

«Константинопольский патриархат не имеет права «восстанавливать» в сане священников из других церквей. <...> это противоречит православным канонам», – сказал советник патриарха.

По его словам, если бы лишенный сана бывший священник обратился в другие православные церкви, его бы просто не приняли.

14 февраля сообщалось, что патриарх Кирилл лишил сана протоиерея Уминского, но уже 27 февраля бывший протоиерей РПЦ был принят в клир Константинопольского патриархата.

Ранее в Москве священника лишили сана за «мир» вместо «победы» в молитве.

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